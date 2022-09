Oliviero Toscani senza freni: italiani co***ni, Meloni come Wanna Marchi. Delirio sulle elezioni

27 settembre 2022 a

Alla fine il discorso va sempre a finire lì, o gli italiani votano come dicono loro o sono una massa di stupidi (eufemismo). A ribadire il concetto "sinistro" è il fotografo Oliviero Toscani, che ospite de La Zanzara - il programma di Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo - afferma: "Penso che ci siano tanti co***oni in Italia, c’è gente che ha pure votato Salvini, vi rendete conto? C’è gente che non capisce...”. Il fotografo delle famose campagne Benetton spara a zero sugli elettori di Giorgia Meloni e del centrodestra: “Ma cosa vuol dire" che gli italiani hanno scelto, "hanno votato anche Mussolini, dai che ca**o vuol dire. Quando la maggioranza è co***na c’è una democrazia co***na” è l’assurdo sfogo di Toscani.

Il fotografo dice di aver votato Emma Bonino e risponde alle domande dei conduttori: “Cosa ho provato quando ho capito che Meloni avrebbe vinto? Veramente non sapevo se era Wanna Marchi o la Meloni: urla, strabuzza gli occhi pitturati di blu, mostra le unghie rosse", spara a zero Toscani con Cruciani e Parenzo che gli fanno notare che così nega il minimo rispetto nei confronti degli elettori. “Ci sono stati anche italiani che hanno scelto Mussolini, c’è gente che oggi sceglie Orban". Poi spara a zero anche su Enrico Letta ("mi sta proprio sulle pa**e. È uno senza carisma"). Si allunga la lista di quelli che, se le elezioni non vanno come vogliono loro, insultano gli italiani che la loro decisione l'hanno presa il 25 settembre.