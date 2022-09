Matteo Salvini stende Oliviero Toscani. La rosicata del fotografo "comunista col Rolex"

27 settembre 2022 a

"Si chiama democrazia caro comunista col Rolex!". Matteo Salvini risponde così alle affermazioni di Oliviero Toscani, il fotografo militante le cui parole dopo elezioni politiche che hanno visto il trionfo del centrodestra sono diventate un caso. "Per questo rosicante signore, tal Toscani Oliviero, gli italiani sono tutti ’Cog***ni e ignorantì perché alle elezioni hanno scelto me, la Lega e il Centrodestra unito. Si chiama democrazia caro comunista col Rolex! Bacioni, sorrisi e Maalox", ha scritto su Twitter il segretario della Lega.

"Italiani co***ni", Toscani perde la testa dopo il voto e insulta Meloni

Ma cosa ha detto il fotografo famoso per le campagne di Benetton? "Giorgia Meloni è uguale a Wanna Marchi, me la ricorda molto per come parla, per come è strabuzzata, per come urla, con quella volgarità lì. È la Wanna Marchi della politica. È riuscita a vendere la sua politica", ha detto Toscani che commenta così, con l’Adnkronos, l’affermazione di Fdi e del Centrodestra alle elezioni politiche. Posizioni ribadite anche nella trasmissione radiofonica La Zanzara condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, su Radio 24. "Non conosco una persona - dice Toscani - che abbia detto ’io voto oppure ho votato la Meloni'. Del resto nessuno pare che abbia votato Berlusconi. Insomma, saremo rappresentati benissimo nel mondo. Da Draghi alla Meloni, perfetto. Siamo proprio un Paese molto intelligente".