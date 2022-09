Umberto Bossi senatore a vita: la missione di Matteo Salvini

27 settembre 2022 a

Umberto Bossi è ufficialmente fuori dal Parlamento. Ma non è detta l’ultima parola. Il fondatore della Lega non è stato eletto in questa tornata elettorale in cui era candidato capolista nel plurinominale di Varese. E Matteo Salvini traccia la via per un ritorno in Parlamento, tramite una strada alternativa: “Bossi senatore a vita? Sarebbe il giusto riconoscimento dopo trentacinque anni al servizio della Lega e del Paese. Porterò avanti personalmente, sicuramente con l’appoggio non solo della Lega ma di tantissimi italiani, questa proposta”.

Nel collegio Lombardia 2 P01, che comprende Varese, risulta eletta al plurinominale per il centrodestra solo Lucrezia Mantovani di Fratelli d’Italia. Nel primo collegio plurinominale della Circoscrizione Lombardia 2 il Carroccio non ha infatti ottenuto alcun seggio e uno solo è andato alla coalizione. Dopo nove legislature consecutive, a partire dal 1987, Bossi al momento è fuori dal Parlamento. In generale sono 23 i candidati della Lega eletti nella quota proporzionale dei 114 spettanti al centrodestra.