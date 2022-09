Futuro della Lega, Matteo Salvini a lavoro con i governatori

27 settembre 2022 a

a

a

All'indomani dell'esito delle elezioni politiche, si è svolto un fondamentale vertice nella Lega tra il segretario Salvini e i governatori del Carroccio. Due ore di lavoro per pianificare il futuro. È emersa unità di intenti su come coinvolgere tutti i territori, a partire da un'Assemblea Programmatica Nazionale per accompagnare la nascita del nuovo governo e mettere al centro proposte e priorità.

C’è grande volontà di riavvicinare al voto e alla Lega gli elettori che si sono astenuti e l’impegno di valorizzare e coinvolgere governatori, sindaci e militanti in una nuova stagione di centrodestra. È comune la volontà di completare entro l’autunno tutti i congressi cittadini già previsti (sono stati già eletti 600 segretari sui 1.400 totali), per poi proseguire con i congressi provinciali e regionali sospesi negli anni del Covid. La Lega, ha ricordato Salvini, ha un radicamento e una capacità amministrativa che non hanno eguali e saranno un valore aggiunto per il futuro governo di centrodestra.