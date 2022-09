Quarta Repubblica, Guido Crosetto stronca gli anti-Meloni: la sorpresa sarà in Europa

26 settembre 2022 a

Guido Crosetto fa il punto sulla vittoria del centrodestra e di Giorgia Meloni in particolare. L'imprenditore e co-fondatore di Fratelli d'Italia illustra le strategie del centrodestra e anticipa le sorprese di cui sarà protagonista la trionfatrice delle elezioni. Secondo Crosetto Meloni saprà sorprendere soprattutto in Europa, dove riuscirà a creare valore aggiunto. “È finita la pacchia vuol dire solo andare in Europa e farci rispettare come fanno Francia e Germania - dichiara Crosetto in collegamento con Nicola Porro - La prima ad essere consapevole che per avere poteri forti devi avere rapporti internazionali forti è Giorgia Meloni. All’estero dobbiamo iniziare a smetterla di denigrare i nostri governi. Meloni ha detto: sarò il Presidente del Consiglio italiano, di tutti. Quando dimostrerà il suo valore al Consiglio europeo, creerà grande valore per tutto il Paese".

Poi il discorso si è soffermato anche sulla politica interna: “Il Governo dovrà essere il miglior governo possibile, sarà un governo politico - ha concluso Crosetto - Mi aspetto una scelta sul merito e nel merito. La Meloni non è tutti quanti politici”.