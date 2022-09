Fratelli d'Italia, Guido Crosetto sul governo: "Cosa farà Mattarella"

26 settembre 2022 a

In attesa di capire se diventerà la prima donna a guidare il governo in Italia, la certezza da ieri è che Giorgia Meloni è la leader del primo partito italiano. Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia e intervistato dal direttore Enrico Mentana alla maratona elettorale del TgLa7, lancia la leader a Palazzo Chigi dopo il risultato clamoroso della tornata elettorale. "L'incarico a Giorgia Meloni? Mi aspetto che il capo dello Stato segua la prassi che ha sempre seguito, essendo un sincero democratico" spiega Crosetto. Il centrodestra si è preso l'Italia con Fratelli d'Italia che traina la coalizione dunque una scelta scontata per Sergio Mattarella a cui spetta la designazione del premier.

Anche se il governo avrà bisogno di sostegno anche "esterno" dato il momento difficile tra guerra e crisi economica. "Sono cofondatore di questo partito e da tecnico ricordo che la legge di bilancio va mandata a Bruxelles il 16 ottobre. Quindi il nuovo governo avrebbe un giorno per farla. Per questo motivo credo che dovremmo lavorare a una interlocuzione tra il vecchio governo e i nuovi eletti, lavorare a 4 mani". In altre parole, servirà l'apporto di Mario Draghi.

Un commento anche sul possibile ingresso dell'imprenditore nella squadra di governo. "Sono troppo grosso" ha risposto sarcastico al conduttore che è andato dritto al punto. "Insomma, non lo esclude..." lo ha provocato Mentana.

Crosetto ha voluto commentare anche un suo possibile ingresso nella squadra di governo. Il fondatore di FdI si definisce "un tecnico", che "non ha una storia di destra". Di più: "Non ho nulla a che fare con il fascismo". E a Mentana, che gli chiede papale papale se entrerà nel governo, replica con una battuta: