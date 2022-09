Elezioni 2022, l'orgoglio di Guido Crosetto: "Ora il governo dei migliori di centrodestra"

26 settembre 2022 a

Fratelli d'Italia "primo partito d'Italia mi riempie di orgoglio". Sono queste le prime parole di commento ai risultati delle elezioni politiche del co-fondatore di FdI, Guido Crosetto, ai microfoni della Maratona Mentana su La7, dalla sede del comitato elettorale del partito all'hotel Parco dei Principi di Roma. "Essendo uno dei fondatori, vedere che una creatura che tutti dicevano che era brutta e che non avrebbe avuto una vita lunga e che invece è diventata il primo partito d'Italia mi riempie di orgoglio. Non potevo non esserci ed è una delle prime volte che mi vedete in cravatta in tutta la mia vita proprio perché lo considero un momento a cui devo rispetto" spiega Crosetto. "La cravatta non la sfina" commenta il direttore Mentana scherzando. "Grazie direttore lo so", chiosa il co-fondatore di fratelli d'Italia.



Crosetto ricorda come tra le prime sfide da affrontare per il nuovo governo c'è la legge di Bilancio e precisa subito che è presumibile che ci sarà una interlocuzione tra il nuovo governo e quello di Mario Draghi vista la scadenza del 16 ottobre, praticamente incompatibile con i tempi di insediamento del nuovo esecutivo: "Da tecnico ricordo che la legge di bilancio va mandata a Bruxelles il 16 ottobre e dunque il nuovo governo avrebbe un giorno per farla. Per questo credo che è presumibile che ci sarà una interlocuzione tra il vecchio governo e i nuovi eletti per lavorare a quattro mani sulla finanziaria" spiega.

"Non penso che nessun partito abbia interesse ad aumentare le tensioni subito dopo le elezioni nel peggior momento economico e sociale che l'Italia si ritrova a vivere dal dopoguerra a oggi. Adesso semmai la sfida è quella di trovare i migliori ministri e i migliori rappresentanti del governo perché il compito che si ritroverà davanti il nuovo governo è un compito che richiede veramente un governo dei migliori, nel senso delle migliori energie del centrodestra" sottolinea Crosetto che adesso si aspetta che Mattarella affidi l'incarico a Giorgia Meloni. "Mi aspetto che il Capo dello Stato segua la prassi che ha sempre seguito essendo un sincero democratico". E alla domanda su un suo futuro incarico nel governo Crosetto non si sbilancia, annunciando però che il suo incarico per Confidustria sta volgendo al termine: "credo di no, ma parliamo di altro".