Stasera Italia, Alessandra Ghisleri svela i numeri della disfatta Pd

A chi sono andati i voti del centrosinistra? Alessandra Ghisleri è stata ospite della puntata di "Stasera Italia" in onda il 26 settembre su Rete4. La direttrice di Euromedia Research delinea i meccanismi e i flussi elettorali alla base della disfatta dem. "Nel 2014 il centrosinistra poteva contare su 11 milioni di voti - ha spiegato Ghisleri - Poi ha cominciato a perdere consenso. Nel 2018 erano già 8 milioni e oggi sono diventati 7 milioni. Insomma hanno perso ben un milione di voti. I flussi elettorali del Pd sono andati al M5s, al partito di Calenda e a tutti gli altri piccoli che hanno rubato voti al centrosinistra. Letta ha perso perché ha dovuto competere con tre avversari: centrodestra, M5s e Azione/Italia Viva".

Discorso diverso per il centrodestra che ha mantenuto gli stessi voti che aveva nelle elezioni del 2018. "Si è trattata di una redistribuzione interna - ha spiegato Ghisleri - In totale sono sempre circa 12 milioni ma Meloni ha guadagnato 5 milioni di preferenze. Gli elettori hanno solo cambiato cavallo. Ora, però, Meloni deve stare attenta a quello che dovrà fare in questi giorni. Adesso si tratta di agire e la gente si aspetta molto da lei".