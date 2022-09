Stasera Italia, Paragone avverte su Putin: "Deve intervenire l'America"

21 settembre 2022 a

Sulla guerra tra Russia e Ucraina per Gianluigi Paragone rischiamo il punto di non ritorno. Il leader di Italexit, ospite di stasera Italia su Rete4, commenta le parole del presidente russo Putin sulla minaccia nucleare e spiega che è necessario l'intervento dell'America.



L'opinione di @gparagone a proposito della minaccia nucleare di Putin: "Deve intervenire chiaramente l'America"#StaseraItalia pic.twitter.com/1lDVYlWOr9 — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 21, 2022



Si parla di missili a lunga gittata, ne parlano sia Zelensky che Putin. Quando si prospetta uno scenario di questo tipo agli italiani, ai francesi o ai tedeschi rischiamo di finire in una situazione di non ritorno. Il Papa potrebbe giocare un ruolo come quello che giocò Giovanni Paolo II nell'ambito della guerra fredda. Ma la verità è che qui deve intervenire l'America e Joe Biden. Quindi ci leviamo da questa situazione abbastanza ipocrita in cui teniamo gli Stati Uniti come un elemento terzo, quasi invisibile. Facciamo così, togliamo il mantello di Harry Potter e sotto quel mantello che dà invisibilità vediamo il ruolo degli Stati Uniti d'America.