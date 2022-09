Stasera Italia, Minzolini choc sui russi in fuga: "Sembra la Berlino del 1961"

22 settembre 2022 a

a

a

Il direttore de Il Giornale Augusto Minzolini, ospite di Stasera Italia su Rete4 nella puntata di giovedì 22 settembre, fa un parallelismo che ci riporta indietro nel tempo, in un'epoca che sembrava ormai passata. Commentando l'escalation della guerra in Ucraina e ultime parole di Putin che ha annunciato la mobilitazione parziale di 300mila riservisti russi che hanno scatenato proteste in tutta la Russia e osservando le immagini impressionanti delle persone in fuga dalla Russia, Augusto Minzolini attacca la propaganda della sinistra che cerca di strumentalizzare la guerra affermando che una vittoria del centrodestra provocherebbe un cambio di alleanze o di posizioni sulla politica estera.



Russi in fuga dopo la mobilitazione voluta da Putin@AugustoMinzolin a #StaseraItalia: "La gente scappa perchè non accetta di rischiare la propria vita per una guerra che non comprendono" pic.twitter.com/nlKMz8IUwH — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 22, 2022



"Cercherei di sterilizzare la campagna elettorale da un tema così delicato come quello della guerra" spiega Minzolini. "Le immagini dei cittadini che fuggono dalla Russia dopo l'annuncio di Putin per la mobilitazione parziale, assomigliano ad un grande muro, sembra la Berlino del 1961. La gente sta scappando perché non accetta di dover rischiare la propria vita per una guerra che non comprende" conclude il direttore.