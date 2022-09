Vittorio Sgarbi si scaglia contro il silenzio elettorale: "È inaccettabile"

24 settembre 2022 a

a

a

Vittorio Sgarbi si scaglia contro il silenzio elettorale. Sgarbi, candidato all'uninominale di Bologna al Senato per il centrodestra, sfida Pier Ferdinando Casini, schierato con Pd. E dovrebbe rispettare il silenzio elettorale. Una cosa inaccettabile per il critico d'arte che in si sfoga un tweet taggando diverse agenzie di stampoa italiane.



Il silenzio elettorale è una grande stronzata.Parlare ai cittadini, agli elettori, comunicare con loro, in qualsiasi momento, anche dentro ai seggi, è il sale della democrazia. Il silenzio è una cosa inaccettabile. @Adnkronos @LaPresse_news @askanews_ita @Agenzia_Italia — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) September 24, 2022



"Il silenzio elettorale è una grande stro*****. Parlare ai cittadini, agli elettori, comunicare con loro, in qualsiasi momento, anche dentro ai seggi, è il sale della democrazia. Il silenzio è una cosa inaccettabile. @Adnkronos @LaPresse_news @askanews_ita @Agenzia_Italia. Proprio oggi, Sgarbi, ha violato il silenzio elettorale pubblicando un video con un importante endorsement: si tratta di Vittorio Feltri, il direttore editoriale di Libero. "So che sei candidato per entrare in Parlamento, questo mi spinge a farti uno spot: vorrei invitare tutti gli italiani, specialmente quelli che vivono a Bologna e dintorni e che quindi possono votarti, a darti la preferenza. Perché tu sei uno che merita, sei un anticonformista, hai quelle qualità che mi fanno sentire un po' fratello tuo, anche se forse esagero. Ok, votate per il mio amico Sgarbi e non ve ne pentirete mai", conclude Vittorio Feltri nel video.