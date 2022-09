Elezioni, Vittorio Sgarbi è raggiante: “Trionfo del centrodestra, andrà oltre il 50%”

20 settembre 2022 a

Un futuro roseo per il centrodestra. Mancano ormai pochi giorni alle elezioni del 25 settembre e in casa del centrodestra si respira un’aria di vittoria. A parlare è Vittorio Sgarbi, candidato al Senato nel collegio uninominale Emilia-Romagna - 03, intervistato da No stop news: “Vincerà il centrodestra in maniera trionfale con quei venti punti che l’ultimo sondaggio indicava e che supereranno forse il 50%, cosa che penso da sempre. Persone come Carlo Calenda sono convinte di essere essenziali per il futuro. Facendo i conti, anche se dovesse prendere il 10% guadagnerebbe 26 deputati e 13 senatori. Cosa può fare quando dall’altra parte ne abbiamo 260?”.

“Noi Moderati - dice ancora il critico d’arte - possiamo arrivare anche oltre il 3% perché è una di quelle compagini fatte da diversi elementi di cui i più importanti, tra cui me, vengono tenuti in sordina. Pierferdinando Casini l’altra volta ha vinto 35 a 29, credo che oggi siano scesi verso il 30 e noi siamo rimasti al 29. La vittoria dovrebbe essere abbastanza semplice dal momento che valgo un punto, punto e mezzo, anche se dormo”.

Dopo aver parlato del suo avversario nel collegio elettorale Sgarbi si concentra sui partiti maggiori della coalizione di cui fa parte: “Silvio Berlusconi è bravo, solo che quando hai un partito la tua forza individuale dovrebbe essere sostenuta da una serie di persone che invece lentamente si sono dilagate per ragioni che non voglio neppure affrontare, invece Fratelli d’Italia e la Lega hanno persone sul campo e tengono viva la fiamma del loro leader lontano”.