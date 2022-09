Stasera Italia, Vittorio Sgarbi rivela come può finire la guerra: "Zelensky dovrebbe farlo"

21 settembre 2022 a

Vittorio Sgarbi, ospite a Stasera Italia su Rete 4, spiega come contro la minaccia nucleare lanciata da Putin è necessario che il presidente dell'Ucraina Zelensky trovi una mediazione per un dialogo con il presidente russo. L'annuncio di Putin per la mobilitazione parziale in Russia ha scatenato infatti la fuga di migliaia di russi che si rifiutano di andare a combattere al fronte. Una situazione che potrebbe portare un'escalation della guerra.

Putin minaccia il mondo con il nucleare, ne parliamo a #StaseraItalia con @VittorioSgarbi: "Zelensky dovrebbe trovare una mediazione" pic.twitter.com/vZHlqewSYr — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 21, 2022

Per il critico d'arte Vittorio Sgarbi la sua soluzione definitiva per risolvere il conflitto è una tregua che dovrebbe cercare il presidente ucraino Zelensky. "L'ipotesi di una guerra nucleare è una cosa terribile. Occorre immaginare, se ci fosse stata o ci fosse, una possibilità che non è stata intrapresa dalla reazione muscolare degli Stati Uniti e dell'Europa. Il che non vuol dire pensare che abbia immaginarie ragioni Putin ma pensare che in una guerra non ci sono vincitori e vinti ma solo sconfitti. Per cui il più intelligente tra i due, cioè Zelensky, dovrebbe trovare una mediazione e trovare un appoggio in America e in Europa per un dialogo con Putin, piuttosto che aspettare 10 o 20 anni di guerra con il rischio della guerra nucleare, e con un paese che sarà completamente sconvolto" conclude Sgarbi.