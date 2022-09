Enrico Mentana, la reazione per il rifiuto di Berlusconi. Cosa dice in diretta

24 settembre 2022 a

a

a

Silvio Berlusconi lascia a bocca asciutta il direttore del Tg La7 Enrico Mentana che lo aveva invitato per l'ultimo giro di interviste prima del silenzio elettorale. Il presidente di Forza Italia infatti ha rifiutato l'invito a partecipare a L'ultima parola, lo speciale andato in onda venerdì 23 settembre.

"Abbiamo invitato Berlusconi qui già da una settimana, ogni giorno siamo stati rinviati. E oggi, come vedete, il leader di FI non è qui, legittimo. Ha fatto un'altra scelta. Ma per par condicio abbiamo fatto sentire un piccolo brano di una sua intervista in pubblico e ora ne faremo sentire un altro. Così abbiamo adempiuto ai nostri doveri", ha detto Mentana in diretta tra un intervento e l'altro di Berlusconi impegnato nell'evento di chiusura della campagna elettorale al Teatro Manzoni di Milano in una intervista con Alessandro Sallusti e Augusto Minzolini, direttori rispettivamente di Libero e del Giornale.

Berlusconi mattatore, l'imitazione di Letta fa crollare il teatro

Il Cavaliere nell'occasione è stato accolto da un fragoroso applauso e ha cantato in piedi l'inno di Forza Italia. "Vi posso assicurare che mi avete fatto commuovere", ha detto l'ex premier. "Sarà un governo politico ma io spero di poter avere da cultura, università, commercio, volontariato dei protagonisti di prima forza che possano entrare da noi e fare del nostro governo un governo che rappresenta le forze migliori del Paese", ha spiegato tra l’altro Berlusconi chiudendo la campagna elettorale del partito al Manzoni".