Mentana massacra Enrico Letta: "Ma chi ha contato". Il disastro Pd in piazza e in tv

Giada Oricchio 23 settembre 2022

"Chi ha contato?!". Siparietto tra Enrico Letta, segretario del PD, e Enrico Mentana, direttore del TgLa7 durante il programma "L'ultima parola" in cui ha intervistato i big politici. A 24 ore dal voto di domenica 25 settembre, Mentana ha ospitato Letta che nei sondaggi è dato in difficoltà: se dovesse esserci un crollo nelle urne potrebbe dimettersi da segretario Pd.

L'ex premier ha parlato delle priorità degli italiani e bacchettato Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, per le improvvide considerazioni a "Porta a Porta" sull'invasione dell'Ucraina culminate in una "difesa" di Putin (parole poi rettificate): "Ha detto quello che pensa veramente. Mi ha stupito che nessuno lo abbia criticato".

All'inizio dell'intervista one-to-one si è consumato un botta e risposta ironico tra il conduttore e il politico. Mentana ha iniziato con un semplice: "Lei è reduce da piazza del Popolo", "Eravamo tantissimi più degli altri ieri" ha sottolineato con orgoglio Letta e il direttore ridendo: "Ma chi ha contato?!", "Io uno per uno!" ha precisato il segretario stando al gioco. Mentana ha sorriso: "Comunque la vedo già in fase di disimpegno" e Letta, nonostante fosse visibilmente stanco, ha negato: "Macché sono carico come una mina".