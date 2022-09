Elezioni, Mentana stoppa Conte: la battuta sulle pentole fa cadere il gelo

Giada Oricchio 24 settembre 2022 a

a

a

“La fermo prima che tiri fuori le pentole”: così Enrico Mentana fa innervosire Giuseppe Conte. Il presidente del Movimento 5 Stelle è stato ospite dello speciale “L’ultima parola” su LA7, prima del silenzio elettorale di oggi e del voto di domani 25 settembre. Durante l’intervista one-to-one, il direttore Enrico Mentana ha ricordato a Conte che il M5s nel 2018 vinse le elezioni con il 32% principalmente grazie alla promessa del Reddito di cittadinanza e ha sottolineato che quattro anni dopo il Movimento si presenta ancora come l’alfiere di questa misura per migliorarlo e preservarlo dalle grinfie dei partiti che vorrebbero abolirlo.

Ma ecco la domanda di Mentana: “Oltre questo che altro c’è? Avete finito il repertorio?” e Conte con piglio bellicoso, insospettabile fino a qualche mese fa, ha risposto che i bisogni dei cittadini italiani e delle imprese sono aumentati in questi anni e serve una forza politica innovatrice che trasformi il Paese e aumenti il livello della qualità di vita. Immediata la replica di Mentana: “E’ quello che promettono tutti. A parole!”. L’ex premier ha garantito di avere un articolato programma con promesse realizzabili e finanziariamente sostenibili: “Serve il salario minimo garantito con 9 euro lordi all’ora, lo stop al precariato selvaggio e il taglio del cuneo fiscale perché il ceto medio si è impoverito, la riduzione del tempo di lavoro a parità salariale e il cash back fiscale. E’ importante anche tener conto dei pensionati, stiamo pensando a una detassazione fino a 1.000 euro”.

Mentana lo ha ascoltato dubbioso finché con un colpo di scena, il presidente dei 5 Stelle ha tirato fuori il coniglio dal cilindro: “Abbiamo studiato una riforma, gliela dico in anteprima… è una notizia…” e il giornalista lesto di pensiero: “Beh… solo adesso? Qualche ora e non avrebbe più potuto dirla!”. Conte ha illustrato la novità: “Vogliamo estendere il libretto di famiglia Inps con i voucher digitali ai lavoratori autonomi con prestazioni occasionali, tipo idraulico, artigiano, ecc. I costi si dimezzeranno al 50% grazie al cash back fiscale. E’ un vantaggio anche per l’emersione del nero”, “Adesso la fermo prima che tiri fuori le pentole…” ha scherzato il direttore, ma Conte si è impermalito per la battuta: “No, non dica così…” e Mentana lo ha punzecchiato ancora: “Anche le pentole servono… ho le prove che lei non è inappetente”.