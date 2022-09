Antonio Tajani: l'autonomia regionale non deve nuocere al sud

21 settembre 2022 a

Antonio Tajani illustra il programma del centrodestra. In un'intervista al Messaggero fa capire che i punti cardine saranno fisco e pensioni. Ma al centro dell'interesse dell'esponente forzista c'è anche l'autonomia delle Regioni che, però, non deve trasformarsi in un peggioramento delle condizioni di vita del Mezzogiorno d'Italia. Il numero due di Forza Italia sottolinea che «l’autonomia delle Regioni va bene a condizione che non sia un privilegio del Nord ai danni del Centrosud e dobbiamo parlare anche del ruolo della Capitale d’Italia. Se deve essere un progetto a beneficio di tre Regioni e che crea ancora maggior dislivello tra Nord, Centro e Sud allora siamo contrari perché i cittadini italiani sono tutti uguali».

Tajani spiega, inoltre, che se dovesse vincere il centrodestra, il primo provvedimento che adotterà il nuovo governo, sarà quello di «ridurre la pressione fiscale. Va abbattuto quanto prima il cuneo fiscale, ovvero quel dislivello che c’è tra ciò che l’imprenditore paga e ciò che effettivamente il lavoratore incassa. Se questa riforma può richiedere un po' di tempo, si può immediatamente decidere la detassazione di tutto ciò che l’imprenditore dà al dipendente oltre allo stipendio, quindi detassando tutti i premi, gli aumenti eccetera. E poi bisogna aumentare rapidamente le pensioni minime ad anziani e disabili contro l’inflazione».