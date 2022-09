Elezioni 2022, svelati i ministri scelti da Giorgia Meloni: "Economia, Esteri, Difesa e Interni". I nomi

05 settembre 2022 a

In vista delle elezioni del 25 settembre parte il totonomi per la scelta dei leader per i ministeri, soprattutto quelli strategici per il futuro del Paese. Secondo un retroscena pubblicato dal quotidiano La Repubblica Giorgia Meloni, circondata da figure dal provato atlantismo come Ignazio La Russa, Guido Crosetto e Giovanbattista Fazzolari. avrebbe già individuato quattro caselle chiave del suo futuro esecutivo.

Nell'articolo si parla di Roberto Calderoli a cui verrebbe affidata la Presidenza del Senato. Per il ministero dell'Economia e delle Finanze il nome già deciso è quello Fabio Panetta, direttamente dal board della Bce. Una mossa che servirebbe ad assicurare a Meloni alcuni rapporti decisivi con Bruxelles. Per il ministero degli Esteri il nome che circola in queste ore è quello di Stefano Pontecorvo, già ambasciatore italiano in Pakistan e, soprattutto, ex alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan nelle ore drammatiche dell'evacuazione dal Paese nell'agosto del 2021. Per il dicastero della Difesa invece si starebbe parlando di un fedelissimo di Silvio Berlusconi, Antonio Tajani. Il ministero della Giustizia, invece, potrebbe andare alla leghista Giulia Bongiorno, che è anche l'avvocato di Matteo Salvini nel processo Open Arms.