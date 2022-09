Mezz'ora in più. Antonio Tajani batte cassa all'Europa sulle sanzioni alla Russia

11 settembre 2022 a

Antonio Tajani torna a parlare del tema sanzioni alla Russia. Ospite di Lucia Annunziata nella puntata di "Mezzora in più" andata in onda domenica 11 settembre su Rai3, il coordinatore di Forza Italia ha ribadito che il carico delle sanzioni deve pesare sull'Europa che dovrà aiutare i Paesi più colpiti dalle conseguenze della guerra in Ucraina.

"Riteniamo che sia giusto infliggere le sanzioni alla Russia perché la Russia ha invaso un paese libero. Abbiamo detto dall'inizio che le sanzioni avrebbero avuto ricadute su famiglie e imprese, bisogna che l'Europa se ne faccia carico" @Antonio_Tajani #ForzaItalia #mezzorainpiu pic.twitter.com/VQJ5MTENmD — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) September 11, 2022

"E' giusto infliggere le sanzioni alla Russia - ha detto Tajani alla Annunziata - perché la Russia ha invaso un Paese libero. Abbiamo detto che le sanzioni avrebbero avuto ricadute su famiglie e imprese. Per questo lo scorso 8 marzo abbiamo presentato una richiesta alla Commissione europea di dar vita a un nuovo Recovery Fund per affrontare cinque temi: energia, autosufficienza agro-alimentare. nascita di un vero sistema di difesa europea, ricostruzione dell'Ucraina e tutela dei Paesi che accolgono più rifugiati a causa del rischio carestie e mancanze di materie prime agricole nei Paesi africani. Bisogna che l'Europa si faccia carico della scelta che ha fatto per tuteòare i tre Paesi più esposti: Italia, Germania e Polonia.