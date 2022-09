Renzi e la resa a Berlusconi: "Su TikTok mi ha stracciato. Ma alle elezioni..."

20 settembre 2022 a

Il rapporto è lungo e chiacchierato. Matteo Renzi e Silvio Berlusconi sono legati da una lunga conoscenza e anche da un percorso politico che, per qualche metro, ai tempi del Patto del Nazareno, sembrò poter coincidere.

Oggi sono su due lati diversi della barricata elettorale, entrambi impegnati a contendersi i voti dei moderati. Ma il leader di Italia viva con parla con astio del Cavaliere. Anzi. Gli riconosce l'abilità nella comunicazione, la simpatia e si augura di ritrovarlo presto in Senato.

"Berlusconi su Tik Tok? Inimitabile. Mi ha stracciato 10 milioni di follower a 1 ma io conto di stargli davanti alle elezioni. Sono convinto che il Terzo Polo farà meglio di Forza Italia" dice in un'intervista a Il Giornale. Per poi vantarsi di non aver mai demonizzato il leader di FI neanche quando erano avversari elettorali. E infine svelare che gli piacerebbe tanto ritrovarlo in Senato "per riprendere le nostre chiacchierate". Entrambi dovrebbero conquistare il seggio senza problemi, quindi l'eventualità dovrebbe verificarsi. In quanto poi al fallimento del Patto del Nazareno, nulla da fare: "Berlusconi continua a dire che fu colpa mia, io continuo a dare la colpa a lui"...