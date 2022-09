Inchiesta Open, udienza rinviata: "Renzi impegnato in campagna elettorale"

19 settembre 2022 a

a

a

Rinviata per legittimo impedimento. L'udienza preliminare nell'ambito del procedimento per le presunte irregolarità ai finanziamenti alla fondazione Open, che sosteneva le iniziative politiche dell'ex premier Matteo Renzi, tra cui quelle alla ex Stazione Leopolda di Firenze, è stata rinviata per legittimo impedimento perché il leader di Italia Viva è impegnato nella campagna elettorale per le politiche del prossimo 25 settembre.

“Mafioso della politica”. Renzi e Conte non se le mandano a dire

La nuova data fissata dal gup del tribunale di Firenze Sara Farini è il 25 novembre prossimo. Nell'ambito del procedimento sono imputate 10 persone fisiche e 4 società. Oltre a Renzi, figurano tra gli imputati i parlamentari Luca Lotti e Maria Elena Boschi, l'ex presidente della fondazione Open Alberto Bianchi e l'imprenditore Marco Carrai, che insieme a Renzi, Boschi e Lotti formavano il cosiddetto 'Giglio magico', Patrizio Donnini, Alfonso Toto, Riccardo Maestrelli, Carmine Ansalone, Giovanni Caruci, Pietro Di Lorenzo. I pm contestano agli indagati, a vario titolo, i reati di finanziamento illecito ai partiti, corruzione, riciclaggio, traffico di influenze.

"Il Pd è il generico del M5s". Il siluro di Renzi contro Letta

L'inchiesta su Open venne alla luce nel settembre del 2019, quando la procura delegò alla guardia di finanza decine di perquisizioni ai finanziatori di Open in 11 città. All'avvocato Bianchi, che ne era il presidente, era stata sequestrata la lista dei finanziatori, molti dei quali poi risultati estranei all'inchiesta. Oltre alle spese per le convention della Leopolda, Open raccolse finanziamenti per due campagne per le primarie del Pd (2012 e 2013), la seconda delle quali portò all'elezione a segretario di Matteo Renzi, e anche per la campagna elettorale per il referendum costituzionale del 2016. Agli indagati Bianchi, Carrai, Lotti e Boschi, in quanto membri del consiglio direttivo di Open, e anche a Renzi è contestato il reato di finanziamento illecito ai partiti. A Lotti vengono anche contestati due presunti episodi di corruzione per l'esercizio della funzione.