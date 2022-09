Dieci minuti di linciaggio contro Meloni: in Rai esplode il caso Damilano

Una lunga intervista al filosofo Henri Levy che si è trasformata in un processo al centrodestra in piena par condicio

Fa discutere l'ultima puntata della striscia serale "Il Cavallo e la torre", curata dal giornalista Marco Damilano. Ieri sera, infatti, è stata mandata in onda un'intervista al filosofo francese Bernard Henri Levy che si è sostanziata in un lungo attacco in particolare a due partiti italiani, Lega e Fratelli d'Italia. Il ché, a sei giorni dalle elezioni e in regime da par condicio, ha ovviamente sollevato un polverone.

Ad attaccare è l'associazione Lettera 22: "Dieci minuti di monologo senza contraddittorio, una violenta invettiva contro due forze politiche (Fdi e Lega) legittimamente in corsa per le elezioni politiche di domenica prossima, in aperta violazione della par condicio e in contrasto con l'essenza stessa del servizio pubblico che ha nel pluralismo una delle sue ragion d'essere. L'ospitata del filosofo francese Bernard Henri Levy nella striscia quotidiana di Marco Damilano su Rai3 "La Torre e il Cavallo" è contraria a qualsiasi regola di equilibrio e pluralismo ed inacettebile per chi fa informazione e giornalismo, ancora più grave in prossimità di una consultazione elettorale".

È quanto si legge nella nota dell'Associazione. "Damilano, giornalista esterno alla Rai (ingaggiato con un lauto compenso a fronte di quasi 2.000 giornalisti interni e piazzato non a caso davanti al cavallo di Messina a rappresentare l'Azienda) non ha minimamente arginato l'attacco veemente del filosofo francese, neanche quando è arrivato ad affermare che in alcuni casi, cioè quando il voto non corrisponde alle sue preferenze politiche, bisognerebbe abolire la democrazia! Una pessima pagina per la Rai, ancor più alla luce delle direttive Agcom e della Commissione Parlamentare di Vigilanza che richiamano con forza al massimo equilibrio nei tempi e nella gestione degli spazi, come appropriato alla missione del Servizio Pubblico, più che mai in campagna elettorale", conclude il comunicato.

Tuona anche Fratelli d'Italia: "Che fine ha fatto la par condicio? Presenteremo un esposto all'Agcom e un quesito in Vigilanza Rai per chiedere immediato riequilibrio della trasmissione" fa sapere il deputato Federico Mollicone.