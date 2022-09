Cosa fa Silvana Giacobini: la giornalista in studio così da Mara Venier

Valentina Bertoli 19 settembre 2022 a

Tutti pazzi per Silvana Giacobini. Ottantatre anni e non sentirli. È il caso di dirlo: per la celebre giornalista e conduttrice televisiva, l’età è solamente un numero. Brillante e sorridente, la scrittrice, ospite della seconda puntata di ‘Domenica In’, seguitissimo programma di Rai 1 condotto da Mara Venier, partecipa al dibattito dedicato alla Regina Elisabetta II e manda in tilt i telespettatori. Social in subbuglio e incredibili commenti a caldo: “È impossibile”, “Ho chiesto a Google e non ci credo ancora”.

La nuova stagione di “Domenica In” è iniziata col botto. I dati auditel parlano chiaro: Mara Venier, alla conduzione del contenitore pomeridiano della domenica di Rai 1 per la quattordicesima volta, sfiora i 2 milioni di telespettatori e il 17 per cento di share. Attenta come sempre a portare nelle case degli italiani allegria, interviste e notizie di attualità, la conduttrice ha deciso, per la seconda puntata della quarantasettesima edizione del programma, di omaggiare la Regina Elisabetta, scomparsa lo scorso 8 settembre, con uno spazio a lei dedicato.

Presente in studio, il giornalista e amico della padrona di casa Alberto Matano ha presenziato un dialogo di addio rivolto alla grande regina d’Inghilterra. A prendere parte alla discussione celebrativa è stata, tra gli altri, Silvana Giacobini. “Io ho sofferto quando ho saputo della morte improvvisa della regina. Due giorni prima aveva stretto la mano al nuovo premier. L’icona monarchica era amatissima anche dalla fascia giovane della società. Ha insegnato il rispetto del dovere”, ha raccontato la giornalista. Delicata, Giacobini ha continuato: “Io l’ho conosciuta in occasione di un’esposizione di opere. Sono rimasta colpita dalla sua autentica curiosità. Gentile ed interessata ai giovani, chiese di avere in dono un utensile di design creato da un ragazzo”.

Tra aneddoti e storie e in attesa dei funerali dell’amatissima regina, monta il caso sui social: l’età dell’opinionista è una notizia choc. Spigliata e sicura di sé, la scrittrice ultraottantenne ha conquistato gli sguardi dei telespettatori che, immediatamente, hanno espresso la loro perplessità sui dati anagrafici dell’opinionista: “È così, imbalsamata da trent’anni”, “Non ci si crede, lo so”, “Non l’avrei mai detto”. Capelli biondi, trucco ad hoc per uno sguardo profondo, t-shirt bianca e giacca nera: Giacobini, elegantissima e giovanile, ha mandato gli utenti in delirio. Ottantatre anni portati non bene, benissimo!