“Come i regimi dittatoriali”. Meloni è stufa degli attacchi a Fratelli d'Italia e incalza il governo

Giorgia Meloni è stanca e non ne può più dei continui attacchi che riceve, sia personalmente che contro Fratelli d’Italia, il partito che guida e che secondo gli ultimi sondaggi prima del silenzio elettorale era nettamente favorito per il voto del 25 settembre. La numero uno di FdI si è sfogata con un post su Facebook, tirando direttamente in ballo il governo e con un paragone con il regime che nello scorso secolo ha guidato la Romania: “In nessuna democrazia evoluta l’unica opposizione al Governo è oggetto di sistematici attacchi da parte di Ministri, cariche istituzionali e grandi media. E, soprattutto, in nessuna democrazia occidentale il Governo consente scientificamente provocazioni che potrebbero facilmente sfociare in disordini - durante la campagna elettorale - nelle manifestazioni politiche dell’opposizione. Questa gente parla di Europa, ma il loro modello è il regime di Ceaușescu. Non - alza la voce Meloni - ci facciamo intimidire da chi odia la libertà e la sovranità popolare”.