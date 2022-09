Giorgia Meloni replica e umilia ancora Letta: "Quei testi li scrivi tu o paghi chi ti detesta?"

19 settembre 2022 a

a

a

Stanchi, senza voce, in giro come trottole per l'Italia, tra comizi e interviste. I leader politici fanno i conti con il rush finale della campagna elettorale: ancora una settimana, poi ecco il verdetto dell'urna. Per tutti perciò è il momento di dare il massimo senza risparmiarsi, con l'obiettivo di strappare consensi agli avversari o di convincere gli indecisi. E un tasto su cui il Pd batte in particolar modo per attaccare il centrodestra è quello che fa riferimento alla collocazione dell'Italia in Europa. Ma è soprattutto il segretario dem ad attaccare senza sosta la leader di Fratelli d'Italia perché il timore della sonora sconfitta terrorizza i compagni.

“Al governo senza vincere le elezioni”. Meloni disintegra il Pd sulla libertà

L'ultimo delirio dem va in onda sul web e la nuova polemica contro Meloni si consuma sui social dove Letta oggi scrive: "Chi dice 3 parole, Dio, Patria Famiglia, ne intende una sola: patriarcato". Poi l'affondo: "Meloni guida FdI perché non contesta ma esalta un modella maschilista e reazionario di società. Femminile non significa femminista".

"Orban?" Giorgia Meloni ammutolisce Annunziata, scintille in studio

La risposta di Giorgia Meloni arriva a stretto giro. Su Facebook il commento durissimo che incenerisce il segretario: "Cresciuta in una famiglia matriarcale, presidente di un partito tra omologhi quasi tutti uomini, ho sempre deciso io della mia vita. E io vorrei una società patriarcale? Ma questi testi li scrivi tu? Perché o hai perso il senso della misura o stai pagando qualcuno che ti detesta".