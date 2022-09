Dalla Germania si intromettono nelle elezioni: “Meloni post-fascista, speriamo vinca Letta”

19 settembre 2022 a

La Germania mette bocca sulle elezioni italiane che si terranno il 25 settembre. A parlare è il presidente della Spd tedesca, Lars Klingbeil, che a Berlino è intervenuto in conferenza stampa con il segretario del Pd, Enrico Letta, a seguito dell’incontro tra i due: «Sarebbe davvero un segnale importante se domenica in Italia vincesse il nostro ‘partito fratello’ di Letta, e non Giorgia Meloni, che come post-fascista porterebbe l’Italia su un cammino sbagliato».

«Siamo a sei giorni dalle elezioni in Italia. Sono elezioni che hanno un grande significato ben oltre l’Italia, per l’esito del voto la preoccupazione c’è, ma dico anche per esperienza personale che una corsa elettorale anche negli ultimi metri si può molto muovere» ha aggiunto Klingbeil. Il politico tedesco ha inoltre espresso a Letta la sua gratitudine per la «collaborazione» e «l’amicizia». Nella conferenza stampa Letta ha definito «gravissima» la scelta di «Salvini e Meloni di cercare di Salvare l’Ungheria di Orban al Parlamento europeo». Per l’ex premier, le destre italiane portano avanti una «lega delle nazioni che va contro l’Europa».