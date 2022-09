Giorgia Meloni ancora contestata: "Si cerca l'incidente". E chiama il ministro Lamorgese

18 settembre 2022 a

"Lasciateli stare, la sinistra vuole questo, vuole che ci siano incidenti". La leader Fratelli d'Italia Giorgia Meloni dal palco di Caserta risponde a un gruppo di contestatori che, intrufolati tra i sostenitori di Fratelli d'Italia, cercano lo scontro: "È la sesta volta. Si cerca l'incidente. Il ministro Lamorgese non fa suo lavoro" denuncia la leader di FdI. D'altronde alla sesta volta il dubbio che qualcuno voglia impedire a Fratelli d’Italia di portare avanti la propria campagna elettorale appare legittimo. "Solo grazie al grande senso di civiltà dei nostri sostenitori, che rifiutano ogni provocazione, non si sono verificati scontri" raccontano da Fratelli d'Italia. "Lasciateli stare, possono strillare quanto vogliono, non me li filo per niente" grida dal palco Meloni che annuncia: "Stasera richiederò al ministro Lamorgese se si può fare una campagna così, l'incompetenza è una cosa, ma a un certo punto devi pensare che lo fanno apposta".