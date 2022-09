Mezz'Ora In Più, Giorgia Meloni ammutolisce Annunziata sul caso Orban: "Non dobbiamo spaccare l'Ue"

18 settembre 2022 a

"È sulla base di questa convinzione per la quale bisogna difendere i propri interessi nazionali che lei si è schierata con Orban contro l'Europa?". Giorgia Meloni, in collegamento con Mezz'ora in più, su Rai 3, nella puntata di domenica 18 settembre, risponde senza esitare alla domanda della conduttrice Lucia Annunziata: "La ragione è geopolitica - spiega la leader di FdI - Noi siamo in mezzo a una guerra, una guerra contro l'Occidente e in questa fase penso che noi non abbiamo interesse a spaccare l'Europa, ma abbiamo interessa a compattarla contro i nostri avversari. Segnalo che alle Nazioni Unite l'Ungheria non ha votato con la Russia ma ha votato con l'Europa. Noi non dobbiamo spingere i Paesi europei verso la Russia. Noi semmai dobbiamo richiamarli verso di noi. Questa è la sfida". Poi la leader di Fratelli d'Italia attacca: "Io sono d'accordo con un'Europa seria. Orban farà le sue scelte, ma io non faccio quello che dice Orban. Io non faccio quello che dice nessuno. Io guardo solo all'interesse nazionale italiano".