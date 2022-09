Duello Pd-Lega in piazza: la domenica bollente prima delle elezioni

17 settembre 2022 a

Poco meno di 35 chilometri, sulla statale che costeggia Arcore. È la distanza che separa Pontida e Monza, dove domani si confronteranno da una parte il popolo della Lega, dall’altra quello del Partito Democratico, per lanciare la ‘volata’ in vista del voto di domenica prossima. Nelle valli bergamasche torna il tradizionale raduno inventato da Umberto Bossi sul pratone di proprietà della Lega nord. Nel capoluogo della laboriosa Brianza va in scena la sfida dei dem, con Enrico Letta che ha chiamato a raccolta i primi cittadini del Pd da tutta Italia. Appuntamento alle 10 per entrambe le manifestazioni.

A Monza, Comune riconquistato dal centrosinistra per un soffio alle amministrative di giugno, i dem si riuniranno in pieno centro, piazza Roma. L’evento, dal titolo ‘I Comuni per l’Italia’, è «dedicato al ruolo determinante degli enti locali» e vedrà coinvolti centinaia di sindaci e amministratori progressisti provenienti da tutta Italia, insieme a militanti e volontari, con l’intervento di 20 amministratori locali e le conclusioni del segretario dem. «Sarà una giornata importante in una fase fondamentale della campagna elettorale», ha spiegato Letta nei giorni scorsi.

A Pontida sarà presente tutta la dirigenza del partito di via Bellerio, governatori, ministri, capigruppo e amministratori locali, che dovrebbero intervenire dal palco, prima di Matteo Salvini, che ha annunciato una sorpresa per il finale. Anche Giancarlo Giorgetti, costretto ad annullare gli appuntamenti degli ultimi due giorni per un forte mal di schiena, avrebbe assicurato la sua presenza. «Vado a costo di presentarmi in sedia a rotelle», avrebbe detto ai suoi. Sono per l’esattezza 203 i pullman che l’organizzazione ha messo a disposizione gratuitamente per i militanti provenienti da tutta Italia, mentre lo speaker del raduno sarà, come ogni anno, il bergamasco Daniele Belotti, deputato uscente. Gli organizzatori attendono tra le 7mila e le 8mila persone (il prato è pieno con 12mila).