Giorgia Meloni inarrestabile: fa registrare il record di ascolti

Questa volta sì che si vede. Mica come l'ospite della volta precedente, che tanto lo aveva fatto penare. Al punto da sussurrare ai suoi: «È stato un vero incubo». Quando Paolo Del Debbio intervista la leader di FdI invece, il suo tono di voce è morbido. È dinamico. Lo si vede. Che gli piaccia l'intervistata appare evidente. Le domande gli escono fluide e con tono conviviale. Non servono convenevoli tra i due, la stima è reciproca e consolidata nel tempo.

Il conduttore più amato del Biscione fu tra i primi a congratularsi per il successo della kermesse milanese di Fdi. L'intervista fa registrare a Del Debbio il record stagionale di ascolto per «Dritto e Rovescio». In un momento in cui i talk politici fanno l'effetto della melatonina. Il picco emotivo lo si registra quando viene mostrata una foto di spalle, di madre e figlia, che si tengono per mano. «Sarà difficile ma insieme siamo pronte a percorrere i sentieri che la vita ci vorrà regalare». Poi gli occhi si inumidiscono ed il nodo in gola stringe forte. A quel punto, non serve aggiungere nient' altro. Non occorre avere uno spirito intellettuale per accorgersene.