Elezioni 2022, Matteo Renzi lancia il Draghi bis: accetterà di tornare a Palazzo Chigi

Renzi non ha dubbi: il premier uscente Mario Draghi sarebbe pronto ad accettare un incarico bis per guidare anche il prossimo esecutivo. La campagna elettorale entra nelle battute finale e ognuno tira acqua al proprio mulino. Non fa eccezione Matteo Renzi, consapevole che il Terzo Polo potrà avere voce in capitolo soltanto nel caso in cui riuscisse a superare quota 10%. In quel caso l'attuale premier uscente potrebbe ricevere un secondo incarico dal presidente Mattarella. In tutti gli altri casi, ci sarebbe solo la strada di sedere tra i banchi dell'opposizione.

«Ove si creassero le condizioni e Mattarella glielo proponesse, sono certo che Draghi accetterebbe - lo dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un'intervista a La Stampa, parlando di un'eventuale permanenza dell’attuale presidente del Consiglio a Palazzo Chigi in caso di un risultato non netto alle elezioni. «Se facciamo più del 10% saremo decisivi in Parlamento per la nascita di un governo serio e istituzionale. Se facciamo meno al governo ci va Meloni e noi faremo l’opposizione», spiega l’ex premier. Sulla vicenda dei fondi russi, poi, Renzi è perplesso: «Sollevai il tema delle ingerenze russe fin dal 2016. 5 stelle e Lega hanno sempre flirtato con "Russia Unita" ma penso lo facessero gratis. Se qualcuno ha delle prove le tiri fuori, altrimenti diventa un autogol».