Giorgia Meloni, chi sono i ministri nel governo di centrodestra. C'è la lista

C'è Guido Crosetto, Vittorio Sgarbi ma anche Antonio Tajani nella lista dei presunti ministri del governo Meloni. Secono Alberto Maggi che su affaritaliani.it ha pubblicato i nomi della lista che potrebbe disegnare la squadra di governo in caso di vitttoria del centrodestra. Quando mancano meno di dieci giorni al voto e, a sondaggi chiusi, la salita della leader di Fratelli d'Italia - in testa a tutte le principali rilevazioni - sembra ormai certa.

Alle elezioni Meloni potrebbe puntare e ottenere il 30% dei voti che consentirebbero al centrodestra di conseguire una vittoria schiacciante. A quel punto Meloni diventerebbe la prima premier donna d’Italia e non senza difficoltà. Per altri gli dicasteri chiave Meloni avrebbe già le idee chiare: Carlo Nordio alla Giustizia, Giulio Terzi di Sant’Agata agli Esteri, Matteo Salvini all’Interno.

Nella lista pubblicata da affaritaliani.it ci sono anche i nomi di Vittorio Sgarbi ministro per i Beni Culturali, Antonio Tajani come sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giulia Bongiorno come ministra della Pubblica amministrazione. La presidenza del Senato verrebbe invece affidata a Ignazio la Russa, mentre quella della Camera a Vania Gava.