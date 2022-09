Otto e mezzo, Lilli Gruber incastra Letizia Moratti: la proposta irrifiutabile

Giada Oricchio 15 settembre 2022 a

“È stimolante”. Scambio di convenevoli tra Letizia Moratti e Lilli Gruber a “Otto e Mezzo”, giovedì 15 settembre. Nel corso dell’ultima puntata, la vicepresidente della regione Lombardia ha negato di essere in lizza per il ministero della Salute sostenendo che intende terminare l’attuale mandato (“non me lo hanno proposto, però avrei detto di no”), ma la conduttrice Lilli Gruber ha sorriso a fior di labbra e obiettato scettica: “Deve tornare di sicuro dopo le elezioni così capiremo meglio cosa vorrà fare e con chi si candiderà alle elezioni regionali”, “Se è un invito Lilli la ringrazio… come sempre torno volentieri, molto volentieri… da lei è molto stimolante” ha pigolato una complimentosa Moratti. Letizia di nome e di fatto. Un tripudio di leziosità e gentilezze culminato in Gruber che, con una sfumatura di imbarazzo, ha chiosato: “Bene! Allora ha un invito aperto” e ha cambiato subito argomento interpellando il direttore di Limes Lucio Caracciolo.