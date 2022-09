Coffee Break, Alfredo Becchetti: pochi soldi dalla Von Der Leyen per il caro bollette

16 settembre 2022 a

a

a

Pochi soldi dall'Europa. Alfredo Becchetti, candidato della Lega a Roma, attacca Ursula Von der Leyen e le politiche comunitarie sul caro bollette. E in particolare sulla scarsità di risorse messe a disposizione di imprese e famiglie europee per far fronte ai rincari delle materie prime e dei costi energetici. Anche di questo si è parlato nel corso della puntata di Coffee Break in onda venerdì 16 su La7.

"Ursula Von der Leyen ha detto che l'Europa vuole investire 170 miliardi ma la Germania da sola ne ha investiti ben 160 miliardi - ha incalzato Alfredo Becchetti nel corso di Coffee Break - Non sono tanti, anzi sono pochi rispetto a questo tema. Bisogna vere la forza e il coraggio di investire molto più denaro, soprattutto in questo periodo invernale che provocherà moltissimi problemi a famiglie e imprese. Insomma l'austerity non mi sembra una soluzione adeguata alla delicatezza del momento storico che stiamo vivendo".