Giorgia Meloni asfalta Enrico Letta: "Ridicolo, ora vuoi spiegarmi come essere donna?". L'ultimo delirio dem

Botta e risposta su Twitter tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta. La polemica è iniziata da Letta che ha attaccato la leader di Fratelli d'Italia in maniera poco elegante sul suo essere donna e sulle politiche che sta portando avanti per le donne. Ma Giorgia Meloni ha replicato subito, asfaltando e ridicolizzando il segretario del Pd con un tweet.



Enrico, ma veramente dopo che hai tentato di spiegarmi come devo fare la destra ora vuoi tentare di spiegarmi cosa significhi essere una donna? Ma ce l'hai un senso del ridicolo??? pic.twitter.com/y8pCHmqlXJ — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) September 15, 2022





La leader di Fratelli d'Italia, in testa in tutti gli ultimi sondaggi elettorali, risponde a tono criticando la "saccenza" del segretario del Pd che prima tenta di spiegarle come "si fa la destra" adesso vorrebbe addirittura spiegarle cosa significa essere donna. "Enrico, ma veramente dopo che hai tentato di spiegarmi come devo fare la destra ora vuoi tentare di spiegarmi cosa significhi essere una donna? Ma ce l'hai un senso del ridicolo???" cinguetta Meloni mandando a tappeto il suo avversario.