La strepitosa risposta di Giorgia Meloni che disintegra Enrico Letta: "Dormi tranquillo"

Giorgia Meloni risponde ad Enrico Letta con un esilarante video su Facebook. Il leader del Pd in un'intervista ha ribadito che non governerà mai con Meloni garantendo che il suo partito resterà all'opposizione. E La leader di Fratelli d'Italia, con un video che inizia proprio con la frese di Letta, gli dà il ben servito sbeffeggiandolo.





Con una calma serafica e un'espressione sbigottita sferra il suo affondo. "Enrico, tu e il tuo partito per stare al governo vi siete alleati nell'ordine: con i 5 stelle, Forza Italia, Lega, Fratoianni, Bonino, Tabacci, Cambiamo, Idea, Noi con l'Italia, SVP (Partito Popolare Sudtirolese n.d.r) e il partito di Di Maio. La ragione per la quale non governerete con Fratelli d'Italia è che siamo noi che non vogliamo" tuona Meloni. E il testo del post è una frase secca, che ricorda un po quello "stai sereno" che non ha mai portato bene al leader del Pd: "Enrico dormi tranquillo" scrive a corredo del video. Un post che spopola in poche ore raggiungendo quasi 23mila reazioni sulla sua bacheca.