L'Aria che Tira, “classica bomba a orologeria”. Francesca Donato spegne il caso Russia

Francesca Donato, deputata del Parlamento europeo, è tra gli ospiti dell’edizione del 14 settembre de L’Aria che Tira, il talk show mattutino di La7 che vede Myrta Merlino alla conduzione. Donato viene interrogata a proposito del report dell’intelligence Usa sui finanziamenti della Russia ai politici di 20 paesi: “Mi sembra che questa notizia a dieci giorni dalle elezioni sia la classica bomba a orologeria. Se ci fosse un fondamento a queste accuse c'erano anni di tempo per fare commissioni d'inchiesta, certamente non è la prima volta che sentiamo parlare di finanziamenti russi a partiti come la Lega. Se ci fosse un fondamento a quest'ora sarebbero venute fuori le prove di queste cose. Io personalmente non so che cosa ci sia di vero, credo che il presidente del Copasir abbia correttamente detto che la prima cosa da fare è chiedere agli stessi Stati Uniti se questo tema riguarda l’Italia o meno”.

“Non credo - analizza Donato - che questa notizia influirà così tanto sulle dinamiche elettorali, i cittadini italiani non sono interessati a chi ha finanziato chi, ma sono interessati a cosa s'intende fare per salvare la nostra economia, le nostre imprese, le nostre famiglie dalla crisi. Su questo ci si dovrebbe concentrare, il discorso di oggi di Ursula von der Leyen è stato pieno di roboanti proclami ma assolutamente vuoto di concrete misure. Il tetto al prezzo del gas non si può fare, perché non c’è l’accordo”.