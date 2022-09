Finanziamenti da Mosca, Giorgia Meloni pronta a querelare Repubblica e Volker: "Fdi non prende soldi da stranieri"

14 settembre 2022 a

Lo spettro delle ingerenze della Russia sul voto italiano agita nuovamente la campagna elettorale a pochi giorni dal voto del 25 settembre. La leader di fratelli d'Italia Giorgia Meloni smentisce e fa chiarezza sulle accuse di aver ricevuto fondi di Mosca: "Sono tutte verificabili le nostre forme di finanziamento. Sono certa che Fratelli d'Italia non prende soldi dagli stranieri" precisa la leader di Fratelli d'Italia.

In un'intervista al quotidiano La Repubblica, Kurt Volker, ex ambasciatore Usa alla Nato col presidente Bush e inviato speciale per l'Ucraina con Trump accusa il partito di Giorgia Meloni di aver ricevuto "qualche aiuto da Mosca, come Lega e Forza Italia". E Meloni, nell'intervista di questa mattina a Radio24, annuncia la volontà di querelare sia il quotidiano La Repubblica che l'ex ambasciatore Usa alla Nato.