Sanna Marin su Giorgia Meloni premier: "Gli italiani votino chi vogliono"

13 settembre 2022 a

a

a

«Non voglio commentare» il possibile esito delle elezioni politiche in Italia, perché «gli italiani hanno il diritto di votare chiunque vogliano». Lo dice la premier finlandese Sanna Marin, socialdemocratica, rispondendo in conferenza stampa a Strasburgo ad una domanda relativa alla possibile vittoria di Fratelli d’Italia, partito guidato da Giorgia Meloni.

Letta-Meloni, due visioni opposte dell'Italia dal fisco alle riforme

«La cosa importante è che in Europa siamo uniti davanti alla minaccia della Russia, che usa l’energia come un’arma contro l’Ue. Presto ci saranno le elezioni e gli italiani hanno il diritto di scegliere», conclude.

«Può essere difficile essere donna in politica, ma penso di poter parlare a nome di tutti in questo Parlamento nel dire che non solo siamo vicini a Sanna, ma a tutte le persone che sono in politica per buone ragioni e non devono essere nella posizione di essere giudicate per qualunque attività svolta fuori dall’ambito politico» ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nella conferenza stampa con la premier finlandese rispondendo a una domanda sulla difficoltà di essere donne in politica e in posizioni di potere.

"Sbaglia tutto, è teleguidato da Di Maio". Renzi smaschera Letta

«Tutto quello che posso dire» a una giovane donna che voglia lanciarsi in politica «è: sei forte, sei capace, puoi cambiare il mondo, fallo», ha aggiunto la premier.