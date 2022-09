Elezioni 2022, Matteo Salvini: a rischio un milione di posti di lavoro

13 settembre 2022 a

a

a

"Il rialzo dei costi dell’energia è come un secondo Covid che sta già iniziando a fare strage di posti di lavoro. Occorre mettere subito in sicurezza le famiglie con un intervento sulle bollette. Questa dovrebbe essere l’urgenza che unifica la politica. Io sarò in Senato per intervenire perché mi aspetto che il governo faccia quello che si sta facendo in tutta l’Europa perché rischiamo di perdere un milione di posti di lavoro". L'ha detto Matteo Salvini intervenendo a Radio Cusano. "Rischiamo di vincere le elezioni ma di ereditare un Paese in ginocchio", aggiunge Salvini che ha ribadito la necessità di uno scostamento di bilancio per finanziare l’intervento perché "se non spendiamo subito rischiamo che a Natale serva il triplo delle risorse".

"Paghi per famiglie e imprese". Salvini batte cassa all'Europa

Poi l'appello diretto a Letta e Meloni. «Servono subito 30 miliardi di debito per salvare milioni di posti di lavoro. Faccio appello a Letta e alla Meloni, firmiamo subito il decreto». Così Matteo Salvini, leader della Lega, è intervenuto ai microfoni della trasmissione «L’Italia s’è desta», condotta dal direttore Gianluca Fabi e Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.