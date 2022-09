Di Maio messo davanti ai sondaggi di Conte (e ai suoi). Gelo a Omnibus

13 settembre 2022 a

Non si possono più pubblicare nuovi sondaggi elettorali, ma quelli vecchi sono ancora lì scolpiti sulla pietra, almeno fino alle elezioni del 25 settembre. Nelle rilevazioni più recenti (dati Quorum/YouTrend per Skytg24). Impegno Civico di Luigi Di Maio è all'1,2 per cento, altra cosa la corsa di Giuseppe Conte e del Moviemento 5 stelle valutato 13,8 per cento.

Di Maio è stato ospite martedì 13 settembre di Omnibus, il programma di La7, e la domanda è stata inevitabile. Che effetto fa vedere il suo ex partito volare nei sondaggi mentre Ic rischia lo zero virgola? È sorpreso, invidioso... "Penso che sondaggi in cui il 40% delle persone dichiara ancora di non sapere per chi votare o se andare a votare sono fatti appositamente per essere smentiti - spiega il ministro degli Esteri per togliersi dall'imbarazzo - e lo dico chiaramente oggi, quello che farà la differenza a mio parere in questa elezione è chi ha un piano per far uscire l'Italia da questa situazione", afferma Di Maio elencando le misure di Ic per la crisi del gas e il caro bollette.

"Credo che saremo convincenti, ne sono sicuro, Impegno civico sarà la forza politica che sarà la sorpresa della coalizione progressista" conclude. Insomma, per il ministro quell'un per cento dato dai sondaggi è destinato a essere smentito.