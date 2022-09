Meloni fulmina Letta e Di Maio: "Parlano male dell'Italia all'estero e non hanno un programma"

13 settembre 2022 a

a

a

«Io non parlo male dell’Italia fuori dai confini dell’Italia. È la differenza tra chi fa politica con amore e chi con odio. Lo fanno perché perdono, loro hanno un’egenomia di potere, se perdono la possibilità di piazzare gli amici degli amici, non hanno più un programma politica». Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, durante un comizio elettorale a Torino, commentando le interviste rilasciate da Enrico Letta e Luigi Di Maio alla stampa estera con giudizi negativi nei suoi confronti.

“Mi tremano le mani”. Meloni non trattiene l'emozione prima del voto

«In questi anni, molta gente è arrivata dove è arrivata, perché è di sinistra. Di quello hanno paura» ha proseguito, riferendosi con gli esponenti del mondo dello spettacolo «che si alzano al mattino per criticare Giorgia Meloni, perché sanno che sono dove sono non per capacità o merito. Dove arrivi, dipende dalla tua dedizione. Uno non vale uno», attacca la leader di Fratelli d'Italia.

Chi vincerà le elezioni? Il monitoraggio che decreta il ko di Letta

Facendo riferimento alle interviste rilasciate da Letta e Di Maio, Meloni ha aggiunto « le loro dichiarazioni non colpiscono noi ma colpiscono l’Italia ma a loro non frega niente perché pur di governare possono anche governare sulle macerie».

In un'intervista all'Associated Press, Enrico Letta ha ad esempio dichiarato: «Meloni è molto ambigua sull'aborto».