Esposto della Lega: "Troppe ombre in Puglia, basta col sistema Emiliano"

Esposto denuncia della Lega dopo l’ennesima ombra che si allunga sulla campagna elettorale in Puglia, con notizie di stampa che raccontano di incontri politici nelle agenzie regionali - organizzati dalla sinistra - per condizionare i dipendenti. Il tutto dopo le gravi dichiarazioni del governatore Michele Emiliano contro il centrodestra (“vi faremo sputare sangue”) mentre il segretario del Pd Enrico Letta applaudiva. “Basta col sistema Emiliano, i pugliesi meritano di meglio e il 25 settembre lo dimostreranno, scegliendo la Lega e il centrodestra” sottolinea una nota della Lega.

«Le parole usate dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, contro il centrodestra sono inaccettabili e gravissime» afferma invece in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu, candidata alla Camera al collegio plurinominale 2 Sicilia orientale. «"Qui non passeranno, devono sputare sangue" sono toni indegni per una campagna elettorale - aggiunge la parlamentare di FI - ed ancora più grave la presenza, su quel palco, di un Enrico Letta plaudente. Questa è l’anima del Pd: quanto affermano li rappresenta perfettamente. E pensare che dicono di noi che siamo fascisti e che incitiamo all’odio. Le loro sono parole da branco».