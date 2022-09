Geronimo La Russa contro Sebastian Vettel per l'attacco a Sergio Mattarella

12 settembre 2022 a

a

a

«Una caduta di stile». Così Geronimo La Russa, presidente dell’Aci di Milano, commenta le dichiarazioni del pilota Sebastian Vettel che ha attaccato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in merito all’esibizione delle Frecce Tricolori, "colpevoli" - secondo il pilota tedesco - di contribuire agli impatti dell’inquinamento.

«Mi hanno sempre insegnato - prosegue Geronimo La Russa - che il presidente della Repubblica si ascolta e non si commenta. Soprattutto se sei ospite di un Paese straniero». «Il sorvolo delle Frecce Tricolori sono un orgoglio italiano. E anche ieri a Monza - prosegue il presidente di ACI Milano - si sono confermate una delle attrattive più attese e applaudite. Un gradimento che riguarda anche chi ha seguito il Gran Premio in televisione e certificato dalla marea di like che hanno ottenuto e continuano a ottenere i post pubblicati sui Social con le Frecce Tricolori protagoniste». «Spiace che un ex campione del mondo, che ha per di più vinto il suo primo GP proprio a Monza - conclude La Russa - sia scivolato su una polemica tanto inutile quanto pretestuosa. Non gli resta che chiedere scusa al presidente Mattarella e a tutti gli italiani».