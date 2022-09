Crisi energetica, fino a quando ci sarà gas. La previsione di Bernabè

12 settembre 2022 a

a

a

"Il gas durerà fino a Natale. Forse". Franco Bernabè è il presidente delle Acciaierie d'Italia e, durante la puntata di "Otto e mezzo" in onda su La7 lunedì 12 settembre, ha affrontato il problema principale del prossimo autunno-inverno in Italia: la mancanza di gas. "La disponibilità di gas ci creerà molti problemi - ha detto Bernabè - A Natale forse ci arriviamo ma dopo non lo so". Poi c'è anche la sua previsione a lungo termine. "Tra 3 anni ci sarà un crollo drammatico del prezzo del gas e Putin avrà creato un problema anche al suo Paese".

"Perché ha perso voti". Scanzi definitivo, la verità sul crollo Pd

In ogni caso, il prossimo presidente del Consiglio si troverà a governare una situazione molto difficile. "A partire da ottobre, novembre la situazione sarà davvero molto complicata - ha proseguito Bernabè - Chiunque si troverà a governare avrà grossi problemi".