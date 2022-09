Otto e mezzo, Andrea Scanzi e la verità sul crollo Pd: "Perché ha perso voti"

Giada Oricchio 09 settembre 2022 a

“Chi sono gli elettori più arrabbiati? Quelli di sinistra”. Lo ha detto Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano, durante “Otto e Mezzo”, il talk politico di LA7, venerdì 9 settembre. In occasione della presentazione del nuovo libro, Scanzi non ha avuto dubbi a rivelare chi sono gli elettori più delusi in vista delle elezioni politiche del 25 settembre: “La risposta è facile: l’elettore di sinistra. Quello di destra ha le idee molto chiare, lo dicono i sondaggi, lo dice tutta la campagna. Giorgia Meloni vola nel consenso, Berlusconi tutto sommato tiene, Salvini crolla ma tanto ci sono gli altri che prendono i voti”.

L’analisi del giornalista non ha lasciato scampo al segretario Pd Enrico Letta e al presidente del M5s Giuseppe Conte: “L’elettore di sinistra lo trovo abbastanza sgomento, disilluso e preoccupato. Conoscete tanti che vogliono votare il partito democratico e i 5 Stelle? Certo, ce ne sono, ma la disillusione, la malinconia e anche lo smarrimento hanno fatto presa, questa sensazione di horror vacui ha attecchito soprattutto nell’elettore di sinistra. In tante elezioni che ho vissuto, questa è la prima volta che vedo il centrodestra litigioso, ma sicuro verso l’obiettivo, mentre il centrosinistra e il M5s invece sono abbastanza persi”. Tombale.