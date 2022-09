Otto e mezzo, Rosi Braidotti contro Meloni premier. E Gruber stronca la prof

09 settembre 2022 a

a

a

Peppa Pig irrompe nella campagna elettorale. Per Fratelli d’Italia, l’episodio del cartone animato dove ci sono due mamme è indottrinamento gender e la Rai non deve trasmetterlo, per il Pd è il simbolo di quanto sia importante difendere e garantire i diritti civili in Italia. Il dibattito non è lunare come può apparire e la conduttrice Lilli Gruber ne ha parlato a “Otto e Mezzo”, il talk politico di LA7, venerdì 9 settembre. La filosofa Rosi Braidotti ha fatto notare: “I diritti civili sono una maniera di sostenere i diritti sociali. Sono contenta che si parli di femminismo, di questioni di genere, diritti LGBT, ma non bisogna fare di tutta un’erba un fascio. Quando si dice ‘che meraviglia, con Meloni avremo la prima donna politica al potere’, di cosa stiamo parlando?”.

La professoressa dell’Università di Utrecht prima ha ricordato le tante donne ai vertici in politica, da Emma Bonino a Nilde Iotti passando per Laura Boldrini (oltre alle figure istituzionali all’estero come la neo primo ministro inglese Liz Truss), poi ha attaccato: “Questa mania di non rispettare i valori fondamentali del femminismo che sono solidarietà, una rete di donne che si sostengono, dignità, rispetto, uguaglianza… la Meloni ha pubblicato il video di uno stupro… dimostra una mancanza assoluta di consapevolezza di valori del femminismo, ma al tempo stesso vuole capitalizzare che lei è la prima donna a Palazzo Chigi… E’ di un’ignoranza e di una prepotenza…”.

Lilli Gruber l’ha rintuzzata: “Il dato di fatto però è che è l’unica leader donna di un partito politico italiano e se diventerà presidente del Consiglio, come sembra, sarà la prima donna a essere premier in Italia”. Pronta la replica di Braidotti: “Ma non farà nulla per le altre donne, nel suo programma non c’è nulla per le donne”, “Questo lo vedremo! Ben venga che chi vince alle elezioni, governi bene” ha chiosato una puntigliosa Gruber.