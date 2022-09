Gas, sfuriata di Sergio Mattarella sul price cap: “Misura urgentissima, basta resistenze nell'Ue”

09 settembre 2022 a

Sergio Mattarella alza la voce sulla crisi dell’energia che si è abbattuta sull’Italia e l’Europa intera. Il presidente della Repubblica, in conferenza stampa congiunta con Stevo Pendarovsk, presidente della Repubblica della Macedonia del Nord, ha mandato un messaggio ai paesi membri dell’Ue nel giorno del Consiglio straordinario Energia: “L’Italia ha già proposto da quattro mesi all’Ue il tetto al prezzo del gas, che adesso alcuni altri Paesi cominciano a comprendere necessario. Se fosse stato adottato quando l’Italia l’ha proposto quattro mesi fa avremmo evitato alcune delle conseguenze di rincaro dell’energia. È urgentissimo procedere superando le ultime resistenze che ci sono nell’Unione perché questo significa mettere le famiglie e le imprese al riparo dalle speculazioni politiche e finanziarie”.

A parlare al termine della riunione è stata la commissaria europea all’Energia, Kadri Simson: “Dobbiamo affrontare il caro dei prezzi dell’elettricità ma senza mettere a rischio il mercato dell’energia e le fornitura che ci siamo assicurati per questo inverno, mettendo ad esempio un tetto al prezzo del Gnl. Ma nulla è escluso e il dibattito è in corso”. Anche il ministro dell’Energia della Repubblica Ceca (Paese presidente di turno dell’Ue), Jozef Sikela, si è espressa sulla vicenda: “Il tetto al prezzo del gas è la situazione più delicata dal punto di vista del mercato. E gli Stati, con la Commissione, hanno bisogno di un po’ di tempo per sintonizzarci sulle modalità dei price cap da adottare”.