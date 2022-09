Caro energia, l'affondo di Salvini: soldi subito o triplicherà il costo della Cig

Tommaso Carta 09 settembre 2022 a

a

a

«Bisogna mettere dei soldi, come fanno in tutta Europa». Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, in merito al problema del caro energia in Italia. «Oggi - aggiunge - ho letto una bella intervista al professor Sapelli con cui diedi storia economica alla Statale in gioventù, che dice che i soldi messi a debito adesso per aiutare le fabbriche a continuare a lavorare sono soldi buoni. Perché c'è qualcuno che dice "no" non facciamo debito adesso, ne facciamo il triplo per pagare cassa integrazione e licenziamenti. Quindi, da pagare come? Con i soldi. Perché le bollette della luce le paghi con i soldi».

"Bollette come due anni fa". La mossa di Berlusconi per il caro energia

«Altro provvedimento che costa zero - aggiunge Salvini - è bloccare l'invio delle cartelle esattoriali dell'Agenzia delle entrate. Stanno arrivando in questi giorni pignoramenti di auto, pignoramenti di conti correnti, sequestri di abitazioni, mi sembra folle in un momento come questo pignorare la macchina di uno che la usa per andare a lavorare».

Gas e bollette, via libera ai primi 6,2 miliardi per il decreto Aiuti

Sul caro bollette interviene pure Silvio Berlusconi: «L'aumento delle bollette è un qualcosa che non possiamo aspettare di affrontare. L'ho detto e lo ribadisco: serve un intervento immediato da parte del Governo attuale» ha spiegato il leader di Forza Italia in collegamento con la trasmissione Controcorrente su Rete4.