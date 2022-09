Giorgia Meloni, il comizio Firenze per sfondare l'ultimo tabù: "Non esistono più roccaforti"

08 settembre 2022 a

La Toscana resta un tabù per il centrodestra che, pur essendosi dimostrato vincente in molti capoluoghi di provincia, non è mai riuscito a conquistare la Regione e Firenze. Ma dalle urne delle elezioni politiche del 25 settembre Fratelli d'Italia conta anche di dimostrare che la partita in Toscana ormai è apertissima.

"Le roccaforti non esistono più, e mi pare che lo abbiamo ampiamente dimostrato proprio qui in Toscana, dove oggi c'è a Pistoia, per esempio, una città che non era mai stata governata dal centrodestra, un sindaco di Fratelli d'Italia riconfermato al secondo turno; dove ci sono esperienze come quella di Piombino; dove ci sono diverse esperienze di governo di Fratelli d'Italia, del centrodestra, che vanno benissimo", ha assicura dal Nelson Mandela Forum di Firenze la leader di FdI Giorgia Meloni, applaudita da oltre un migliaio di persone. Una risposta anche al presidente della Toscana Giani che proprio oggi aveva sottolineato come due anni fa aveva vinto alla guida di una coalizione di centrosinistra superando di 8 punti percentuali Susanna Ceccardi, la rivale di centrodestra.

Inizialmente l'evento elettorale clou di Fratelli d'Italia in Toscana era previsto in piazza Santa Croce, storico luogo fiorentino delle grandi manifestazioni sindacali e della sinistra. Una sfida che è saltata per il rischio che su Firenze si abbattesse un temporale. Ma il Nelson Mandela Forum, in quanto a simbolo, non è certo da meno. E Dario Nardella, sindaco dem del capoluogo toscano, oggi non ha fatto mancare alla battagliera presidentessa di Fdi il suo polemico benvenuto. "Oggi Fratelli d'Italia - ha scritto su Facebook - ha scelto di tenere la manifestazione di punta regionale a Firenze. Nessun problema, ognuno è libero di scegliere come e dove manifestare il proprio pensiero politico in democrazia. Però Giorgia Meloni non ha scelto un luogo qualunque, bensì un luogo che per Firenze e per il mondo ha un significato molto preciso. È il 'Nelson Mandela Forum', l'unico palazzetto dello sport che porta il nome del grande politico sudafricano per volontà dei suoi familiari e compagni. Mandela è cittadino onorario di Firenze e il suo nome è legato alla nostra città perché condividiamo gli stessi valori. Mi chiedo, Meloni si rende conto di incarnare i valori opposti?".

Giorgia Meloni ha quindi replicato: "Nardella è ridicolo, non fosse altro perché gli segnalo che è la seconda volta che facciamo un evento qui e la prima volta il referente del Nelson Mandela forum, nominato dal comune, mi ha consegnato la chiave della cella. Non se n'era accorto il lucidissimo sindaco Nardella? Oppure devo dedurre che è arrivata la campagna elettorale e quindi quello che non pensava ieri fa finta di pensarlo oggi per ravanare due/tre voti per il Pd, in enorme difficoltà, in questa campagna elettorale?".

E la leader di FdI ha concluso: " Credo che la presenza a questa manifestazione stasera, come nelle altre piazze d'Italia, dimostri che c'è interesse, entusiasmo, attenzione, se vogliamo anche curiosità, normalità per quella che dovrebbe essere una campagna elettorale, attorno alla proposta di Fratelli d'Italia. La novità vera è che la gente non si fa più filtrare i messaggi".